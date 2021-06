Vacinação em Anápolis continua e cadastro está aberto para maiores de 40 anos

Anápolis segue com a imunização contra a Covid-19 em pessoas de 50 anos ou mais e grupos prioritários. Mais de 170 mil doses foram aplicadas até esta quarta-feira (16) e, enquanto não chegam novas remessas, a Prefeitura informou que continua com aplicação de primeiras e segundas doses das vacinas já recebidos.

A primeira dose está sendo aplicada com o imunizante da Pfizer em pessoas com idade igual ou superior a 50 anos, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades, Síndrome de Down e deficiência permanente cadastradas com laudo de comprovação, além de profissionais da saúde, educação e segurança pública conforme listas enviadas pelas instituições.

Os locais de aplicação são: Ginásio Internacional Newton de Faria e unidades de saúde do Arco-Íris, Bairro de Lourdes, Anexo Itamaraty e Santa Maria de Nazareth. A partir de sexta-feira, 18, a CMTT também estará vacinando este público.

Já quem precisa receber a segunda dose da AstraZeneca pode procurar a UniEVANGÉLICA. “Neste local são apenas segunda dose deste imunizante. Primeira dose não será aplicada”, frisa a diretora de Vigilância em Saúde, Mirlene Garcia. Em todos os locais de vacinação o horário é sempre das 08h às 16h.

O cadastro continua aberto para pessoas que compõem a um dos grupos prioritários e também para aqueles com 40 anos acima no site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar. A diminuição da faixa etária para vacinação depende do envio de novas remessas de vacinas por parte dos governos federal e estadual.