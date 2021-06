Identificado o jovem assassinado por gêmeos em praça da região Nordeste de Anápolis

Foi identificado como Adriano Azevedo de Sousa, de 26 anos, o jovem assassinado na noite desta sexta-feira (18), em uma praça do Recanto do Sol, na região Nordeste de Anápolis.

Viaturas da Polícia Militar fizeram o isolamento do local e souberam junto às testemunhas que o rapaz estava passeando pela praça quando apareceram dois desconhecidos efetuando vários disparos de arma de fogo. Depois que a vítima já estava caída no chão, a dupla fugiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionada para prestar os primeiros socorros, mas a equipe só pôde constatar o óbito. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Durante a apuração dos fatos, policiais do 28º BPM receberam informações sobre os possíveis autores, já conhecidos pela corporação, e conseguiram o endereço de onde poderiam estar.

Assim que chegaram lá, encontraram os dois rapazes. Eles têm 20 anos, são irmãos gêmeos e tentaram escapar da abordagem ao perceberem a presença das viaturas.

Questionados sobre o caso, eles confessaram a autoria do assassinato e revelaram ter cometido o crime porque, na quinta-feira (17), a vítima teria feito ameaças e tentado matar os dois.

A arma usada teria sido emprestada por um outro homem, que não foi identificado e nem localizado.

Os gêmeos foram encaminhados à Central de Flagrantes, autuados por homicídio simples e colocados à disposição do Poder Judiciário. A investigação do caso está sob a responsabilidade do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH).