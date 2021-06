Idoso morre na hora após acidente com carroça carregada de milho

Um idoso de 64 anos morreu nesta sexta-feira (18) depois de se envolver em um acidente em uma estrada de Leopoldo de Bulhões, a 48 km de Anápolis.

Identificado como Abadio Rodrigues Tavares, ele estava em uma carroça carregada de milho e a suspeita é que teria se desequilibrado. Por isso, acabou caindo e batendo com a cabeça.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para ir ao local fazer o resgate, mas o senhor, que apresentava uma lesão no lado direito do rosto, já estava sem nenhum sinal vital.

Agentes do policiamento rural também precisaram ser acionados para registrar o caso. A carroça da vítima estava na beira da pista e os milhos espalhados.

Moradores da região contaram que Abadio passava por lá sempre. Desta vez, ele não estaria bem de saúde e saiu sem esperar por um amigo que o ajudaria no trabalho.

O corpo do idoso foi recolhido para o Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis.