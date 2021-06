Empresas de Anápolis abrem novas vagas para contratar funcionários

Localizadas no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), as empresas Carta Fabril e Ypê estão com vagas abertas para contratar supervisor de frota e auxiliar de operações, respectivamente.

Para supervisor de frota, a Carta Fabril não divulgou requisitos, mas informou que o selecionado vai acompanhar operações, efetuar recebimento e preparação de carros novos, controlar a utilização de manutenção de veículos, entre outras responsabilidades.

Neste cargo, além do salário fixo, são oferecidos os seguintes benefícios: assistência médica, assistência odontológica, refeitório e vale transporte.

Já a oportunidade para auxiliar de operações é voltada para pessoas com deficiência. É necessário ter ensino médio completo, noções do sistema de pesos e medidas e conhecimento em operação e ajustes de equipamentos de envase e informática (Windows).

Nesta função, o selecionado receberá assistência médica e odontológica, café da manhã, descontos em produtos, participação nos lucros, previdência privada, refeitório, restaurante interno, sala de jogos, seguro de vida e vale alimentação.

Além das empresas do DAIA, a Drogasil também voltou a publicar uma vaga em aberto para atendente de loja. Os únicos requisitos são: ser maior de 18 anos e ter ensino médio completo.

A carga horária é 6×1 (um dia de folga na semana) e o contratado terá salário compatível com o mercado, quebra de caixa, auxílio refeição ou alimentação e um plano de carreira.

Os interessados em qualquer um dos cargos devem acessar o site para preencher o cadastro e se candidatar na função desejada.