“Algo semelhante só existe nos Estados Unidos”, adianta Caiado sobre projeto que está sendo implementado em Anápolis

Em Brasília, o governador Ronaldo Caiado (DEM) se reuniu na última terça-feira (26) com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para discutir os próximos passos para a criação do Centro de Excelência em Tecnologia Ferroviária (CETF) em Anápolis.

O Memorando de Entendimento (MoU) para a implantação será assinado no dia 15 de julho durante evento na cidade. “Será a planta mais estruturada da América Latina. Algo semelhante só existe nos Estados Unidos”, destacou Caiado.

Com foco na tecnologia e inovação, o complexo funcionará no Centro de Convenções e deve contar com recursos das concessionárias de ferrovias no Brasil, depositados em um fundo da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A verba será aplicada na implantação e manutenção da estrutura, que poderá atender todas as concessionárias do Brasil, como a Rumo e a Vale do Rio Doce.

Caiado destacou que o espaço oferecerá o progresso do setor e a formação de profissionais especializados a partir de parcerias futuras, inclusive junto a unidades de ensino superior e pesquisas. “A Universidade Estadual de Goiás (UEG), e outras instituições, poderão expandir o apoio com a construção de laboratórios para desenvolver técnicas sofisticadas. Vai atender toda demanda de vagões, locomotivas, trilhos, dormentes”, informa.