Fábrica da Ypê abre vagas em diferentes funções para contratar funcionários em Anápolis

Fabricante de produtos de limpeza e higiene, a empresa Ypê está com novas vagas abertas para contratar funcionários na unidade de Anápolis.

As oportunidades são para operador logístico, operador de empilhadeira e auxiliar de operações. Os interessados devem observar os requisitos exigidos em cada uma das funções.

Para operador logístico é preciso ter ensino médio completo e curso de operador de empilhadeira. O trabalho é de segunda a sábado, das 14h05 às 22h20.

Para operador de empilhadeira são duas vagas e os requisitos são: ensino médio completo, curso de operador de empilhadeira e é desejável conhecimento em rotinas de logística (descarregamento, carregamento, WMS). O horário é das 14h05 às 22h20, de segunda a sábado.

Já para auxiliar de operações, a vaga é exclusiva para pessoas com deficiência e exige ensino médio completo e noções do sistema de pesos de medidas, informática, operação e ajustes de equipamentos de envase. Este selecionado trabalhará no 3º turno, das 22h20 às 05h45.

A empresa oferece salário e benefícios como assistência médica e odontológica, participação nos lucros, previdência privada, refeitório, seguro de vida, café da manhã, restaurante interno, sala de jogos e vale alimentação.

Interessados devem entrar no site de carreiras da Ypê e cadastrar o currículo na função desejada.