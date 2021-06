Caiado participa de evento com estudantes e inaugura centro de pesquisa em Anápolis

O governador Ronaldo Caiado (DEM) vem em Anápolis nesta terça-feira (29), onde cumpre agenda pela manhã com diversas atividades no setor de educação. A primeira é o 3º Encontro do projeto Feras do Colégio São Francisco – O Futuro Começa Agora.

Ex-aluno da instituição, o governador foi convidado para um bate-papo com estudantes do 9º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio sobre sua trajetória na medicina e na atividade pública. O projeto foi lançado este ano para dar orientação vocacional e profissional aos alunos.

Na sequência, Caiado estará no campus da Universidade Estadual de Goiás (UEG) para inaugurar o novo Centro de Pesquisa e Educação Científica (Cepec). O valor total da obra foi de, aproximadamente, R$ 2,5 milhões, oriundos do orçamento da UEG/tesouro estadual e de convênio celebrado com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Com as novas instalações, o objetivo é ampliar a capacidade de pesquisa e difusão do conhecimento científico produzido pela UEG.

Durante o evento também serão lançados dois editais. O primeiro oferece auxílio financeiro destinado à pesquisa científica, tecnológica e de inovação na UEG, com valor global de R$ 1 milhão. O outro oferta 24 cursos de pós-graduação lato sensu da UEG.

Acontecem ainda a graduação de empresa do Inova Centro e a formalização da compra da Fazenda-Escola da Unidade Universitária (UnU), de Ipameri. O investimento foi de R$ 4,5 milhões. O evento contará também com a presença do reitor Valter Gomes Campos, do secretário de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), Marcio Cesar Pereira, do secretário da Secretaria-Geral da Governadoria, Adriano da Rocha Lima, entre outras autoridades.