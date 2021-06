Iniciado o cadastro de vacinação contra Covid-19 para os caminhoneiros de Anápolis

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) anunciou nesta segunda-feira (28) o início do cadastro de caminhoneiros para a vacinação contra a Covid-19 em Anápolis.

De acordo com a pasta, a iniciativa segue as orientações do Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde. A aplicação das doses deverá ser anunciada em breve.

Enquanto isso, os profissionais desta categoria precisam acessar o site do cadastro da vacina da Prefeitura e preencher todos os campos solicitados. Clique aqui para ser redirecionado.

Atualmente, podem ser imunizados em Anápolis: pessoas com idade igual ou superior a 45 anos, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades, Síndrome de Down e deficiência permanente cadastradas com laudo de comprovação, além de profissionais da saúde, educação e segurança pública.

Locais de vacinação da primeira dose: Ginásio Internacional Newton de Faria, CMTT, Cerest, UniEvangélica, Banco de Leite ou unidades de saúde do Arco-Íris, Bairro de Lourdes, JK, Anexo Itamaraty e Santa Maria de Nazareth.

Locais de vacinação da segunda dose: unidade de saúde do JK e do Banco de Leite

O horário de funcionamento de todos os postos é das 8h às 16h.