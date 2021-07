‘Abre espaço para centenas de indústrias virem para Anápolis’, comemora Caiado sobre ampliação do DAIA

O governador Ronaldo Caiado (DEM) deve sancionar nos próximos dias o projeto de lei que transfere duas áreas avaliadas em R$ 166 milhões, situadas na Plataforma Logística Multimodal de Anápolis, à Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego).

Somadas, as áreas dos terrenos chegam a 1,1 milhão de metros quadrados (m²). Os terrenos vão possibilitar a divisão em 108 módulos industriais, que serão destinados ao assentamento de novas empresas que pretendem se instalar na área, que será integralizada ao Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

“Esse é um terreno no Daia que seria leiloado para terceiros e nós conseguimos interromper esse processo no passado. Agora estamos transferindo essas áreas para a Codego, dentro do Daia, o que consolida a Plataforma Logística e ao mesmo tempo abre espaço para centenas de indústrias virem para Goiás e para a nossa querida cidade de Anápolis”, comemorou o governador.

O projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) na última quarta-feira (30) e teve o deputado estadual Amilton Filho (SDD) como relator.

Renato de Castro, presidente da Codego, explica que a transferência tem o objetivo de promover o melhor aproveitamento das áreas da Plataforma Logística Multimodal, gerar novos postos de trabalho e incentivar a expansão industrial com a atração de atividades que contribuam para superar a grave crise econômica causada pelos efeitos da pandemia de Covid-19.

Ele destacou, ainda, que existem na companhia aproximadamente 400 pedidos de áreas protocolados para assentamento de indústrias, sendo que 200 deles são para o Daia. “Com o avanço dessa lei, conseguiremos atender boa parte dessas solicitações e contribuirmos com o desenvolvimento da região e do Estado”, afirmou.