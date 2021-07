Bolsonaro anuncia nova prorrogação do pagamento do auxílio emergencial

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) editou um decreto para prorrogar por três meses o pagamento do auxílio emergencial neste ano. O benefício atual -que varia de R$ 150 a R$ 375- termina neste mês.

De acordo com comunicado do Palácio do Planalto, a extensão será possível pela edição de uma MP (Medida Provisória) com crédito extraordinário em favor do Ministério da Cidadania.

O Governo Federal, no entanto, não informou qual o valor do crédito extraordinário.

Hoje o benefício varia de acordo com a composição familiar, com parcelas que variam de R$ 150 a R$ 375 por mês.

“Trata-se de ato fundamental viabilizar o pagamento do Auxílio Emergencial 2021 por período complementar, o que tem se mostrado essencial para a subsistência da população mais vulnerável, de modo a evitar que milhões de brasileiros caiam na extrema pobreza ou sofram com ela, preservando-se, portanto, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana”, disse o Planalto, em nota.