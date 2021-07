Grave acidente na BR-153 termina com a morte de uma mulher e uma criança

Um grave acidente de trânsito terminou com a morte de duas pessoas, na BR-153, nas proximidades de Rochedinho, povoado de Piracanjuba, localizado a 139 km de Anápolis.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), seis pessoas estavam dentro de um Audi/A3, indo para Goiânia, quando o condutor perdeu o controle da direção no momento em que tentava acessar a via.

O carro de passeio acabou saindo da pista e colidiu fortemente contra uma árvore. Por conta do impacto, uma mulher de 49 anos, que estava no banco dianteiro, e uma criança de 09, que era transportada atrás, morreram na hora.

Outros três homens, incluindo o motorista, e uma mulher também sofreram ferimentos graves. Todos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levados para um hospital de Morrinhos.

O condutor, de 49 anos, foi submetido ao teste de etilômetro, que constatou que ele tinha 0,55 mg/l de álcool no organismo, acima da tolerância criminal. Dentro do carro dele haviam latinhas e garrafas.

Por ter precisado de atendimento médico em decorrência dos machucados que sofreu, o motorista deverá responder na Justiça pelo crime assim que receber alta hospitalar.