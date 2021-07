Caiado vem a Anápolis para vistoriar construção de novo residencial popular

O governador Ronaldo Caiado (DEM) vem a Anápolis na manhã desta quarta-feira (07) para visitar as obras do Residencial do Cerrado III, localizado no extremo da região Sul.

Um total de 112 unidades habitacionais estão sendo construídas pela Agência Goiana de Habitação (Agehab) no local.

As casas são financiadas em 30 anos e os beneficiários pagam menos de R$ 500 por mês de prestação.

Caiado também inaugurará a reforma da agência do Vapt Vupt no Anashopping, a mais antiga do município.