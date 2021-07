Retratos de Anápolis – Mozart Soares Filho, o Mozarico

Ao longo de uma trajetória que já ultrapassa sete décadas, Anápolis fez de Morzart Soares Filho, bisneto de Zeca de Batista, uma espécie hour concurs, respeitado acima da média. Médico por formação e gestor fundamentado pelo sistema SESI, Mozarico foi médico e funcionário do Sesi por 26 anos. Iniciou suas atividades em Anápolis e por 17 anos foi Superintendente Regional de Goiás.

Talhado pela educação e cortesia, foi eleito vereador no ano 2000, após a aposentadoria do SESI, porém logo zarpou para ocupar uma pasta estadual, chegando a secretário estadual de indústria e comércio. Retomando o foco para Anápolis, foi aqui secretário de governo contribuindo para a modernização do município.

Outro dia numa manhã ensolarada num café com o amigo José Fernandes, o avistamos pelo calçamento do SESC a caminhar, gritamos pela aula do nobre professor que de pronto se sentou conosco num café ali da esquina. Analisou os cenários locais, regionais, contou histórias, falamos dos caminhos percorridos na política e na vida e do momento atual do país.

A fala é baixa e explicativa, como quem sabe que a experiência e o exemplo também ensinam. Dialogamos sobre os museus da cidade, o patrimônio histórico, a estação ferroviária e o crescimento do município. Conhece Anápolis como poucos, ajudou a formata-la em diversos espaços por onde passou. Mozarico é, por tudo que foi e ainda é, um dos retratos de Anápolis, com a herança cultural do Arraial de Santana das Antas, que teve como primeiro gestor o seu bisavô, até a miscelânia cultural e efervescente desenvolvimento que alcançamos hoje.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.