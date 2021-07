Atriz famosa faz desabafo após filha pequena testar positivo para Covid-19

A atriz Samara Felippo, 42, contou em suas redes sociais que a filha Lara, 8, contraiu o coronavírus antes de embarcar com a irmã, Alícia, 12, para passar férias com o pai, o jogador de basquete Leandrinho, 38, nos Estados Unidos.

De acordo com ela, a menina não pegou a Covid-19 dela, mas sim por “irresponsabilidade alheia”. A atriz disse que contaria mas detalhes sobre isso em uma live na próxima segunda-feira (12).

“Estou vivendo por irresponsabilidade alheia tudo o que lutei para me proteger nesses dois anos. A Lara pegou Covid, e não foi por mim”, começou. Apesar da doença, a menina está sem sintomas.

O mais difícil, de acordo com Felippo, é ter de trancar a garota em um quarto e ficar em outro. Toda a alimentação tem sido colocada na porta para que ela se alimente e porta fechada e não tenha contato com mais ninguém.

“Eu vou seguir forte. Estou cuidando da minha filha e me protegendo, cuidando de mim. Eu não vou pegar, não quero pegar. Ela está bem. Está sem sintoma. O mais difícil agora é entreter e prender uma criança de 8 anos num quarto”, contou.

Samara já tomou a sua primeira dose da AstraZeneca, mas teme que, por não estar totalmente imunizada, possa pegar a doença e ficar mal. Ela deverá fazer um teste neste sábado (10).

“Eu estou com uma dose da AstraZeneca e só. Então, não me imuniza. Mas já tem algum anticorpo. Continuem usando máscara. A minha está aqui. Não saio do quarto sem”, concluiu.