Conheça a Lavô: a lavanderia completa e ágil que será inaugurada em Anápolis

O processo de lavar as roupas sujas costuma ser demorado, além de ocupar muito espaço em casa e não ser uma tarefa tão agradável. É por isso que muitas pessoas procuram cada vez mais pelas famosas lavanderias.

E foi pensando nisso que a Família Meireles, que é natural do Pará e viu em Anápolis a oportunidade perfeita para empreender, decidiu trazer para a cidade a Lavô, uma franquia diferenciada quando o assunto é roupas.

Isso porque no local, que está com a inauguração marcada para o próximo dia 16 de julho, a partir das 16h, será possível utilizar o sistema “self-service”, em que o cliente pode lavar e secar as roupas em apenas 1h.

O melhor de tudo é que não é necessário levar nada além das peças, já que a Lavô Anápolis oferece sabão e amaciante de qualidade e hipoalergênico para proporcionar limpeza, proteção e aquele cheirinho perfeito.

Enquanto as máquinas trabalham, os clientes ainda poderão utilizar o acesso gratuito à internet para adiantar algum trabalho ou simplesmente navegar nas redes sociais e manter os posts em dia.

Já os pagamentos, que são de valores acessíveis, podem ser feitos com qualquer cartão, seja de débito ou crédito.

Especialmente no dia da inauguração, a lavanderia ofertará cupons de descontos e sorteará brindes para todos os presentes.

A Lavô Anápolis está localizada na Rua Amazílio Lino de Souza, Nº 160, na Galeria Liv, no Centro.

Mais informações pelo WhatsApp (62) 9 9868-2066 ou pelo Instagram @lavo.centroanapolis