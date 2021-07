Após crime em bar, população se reúne para agredir suspeito até a chegada da polícia

Policiais militares tiveram de ser acionados neste domingo (11) para dar fim em um crime registrado na Avenida Fernando Costa, na Vila Jaiara, bairro da região Norte de Anápolis.

Tudo começou em um bar, depois que um homem de 53 anos se levantou para ir ao caixa e foi avisado por outros clientes que um desconhecido havia pegado a chave do carro dele, que tinha sido deixada em cima da mesa.

Percebendo que o veículo estava sendo furtado, o proprietário, com a ajuda de um rapaz, iniciou uma perseguição pelas ruas do bairro até conseguir fazer com que o suspeito parasse.

No local, vários populares viram que se tratava de uma ação criminosa e se uniram para ajudar a vítima a prender o autor até a chegada das viaturas.

No endereço, os agentes encontraram o suspeito todo machucado. Isso porque ele foi agredido pelos moradores da região enquanto as equipes estavam à caminho.

Encaminhado à Central de Flagrantes, o envolvido, que já tem uma vasta ficha criminal, foi autuado por furto e colocado à disposição do Poder Judiciário.