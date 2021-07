São Paulo x Racing na Libertadores – Saiba onde assistir ao vivo

O São Paulo deixa de lado a iminente recuperação no Brasileirão 2021 para focar os seus esforços na Libertadores da América. O tricolor recebe o Racing nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, em jogo de ida das oitavas de final da competição.

Com primeiro jogo em casa, a pressão por um resultado positivo se torna ainda maior. É bom lembrar que as duas equipes já se enfrentaram duas vezes na fase de grupos do torneio, com um empate sem gols e uma vitória do Racing no Morumbi por 1 a 0.

Além disso, o São Paulo nunca venceu o Racing na história. Neste ano, os argentinos acabaram na primeira posição do grupo, com o time paulista apenas uma colocação abaixo.

Para mudar esse roteiro, o técnico Hernán Crespo terá que driblar muitos desfalques. Ele não poderá contar com o zagueiro Miranda, nem com Rigoni e Luciano que estão lesionados. Daniel Alves, servindo a Seleção olímpica também está fora. Bruno Alves não joga pois está suspenso.

Com essas baixas, o São Paulo entra em campo hoje com: Tiago Volpi; Arboleda, Diego Costa e Léo; Igor Vinícius, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Joao Rojas (Vitor Bueno) e Eder. Já o Racing deve ir a campo com: Arias; Mena, Sigali, Orbán e Schelotto; Martínez, Miranda e Piatti; Chancalay, Copetti e Cvitanich.

A partida desta noite será transmitida pelo Fox Sports e SBT para todo o Brasil. Também é possível acompanhar o jogo através do site sbt.com.br.