Resumo do capítulo de Império desta quinta-feira, 15 de julho

A TV Globo reexibe no horário das nove Império, novela de sucesso do autor Aguinaldo Silva. Confira o resumo do capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 15 de julho:

Cora manda que todos avancem sobre os pedaços do diamante rosa. Téo vai ao encontro de Maurílio. Maria Clara reclama de Cristina. José Alfredo se sente mal e Josué o ajuda.

Cristina vai à pizzaria com Elivaldo e Tuane. Lorraine pede desculpas a Maria Marta. Fernando tenta roubar Cora, mas a vilã o enfrenta.

Xana apressa Naná e Juliane para o jantar no restaurante de Vicente. Antônio alerta Vicente sobre uma possível visita de Enrico.

Carmem desconfia de que Orville não queira mandar Salvador de volta ao manicômio. Robertão pede para se encontrar com Érika. Jairo chega para ajudar Cora. Maria Marta diz a José Alfredo que eles não podem se divorciar.