Motociclista perde controle e se envolve em acidente em cruzamento na região Norte de Anápolis

A manhã desta sexta-feira (16) foi de acidente, envolvendo um carro e uma moto, em um cruzamento da Vila Jaiara, bairro localizado na região Norte de Anápolis.

Informações preliminares levantadas pela Polícia Militar dão conta de que o motociclista, um jovem de 27 anos, teria freado para respeitar um sinal de “Pare”, mas como estaria em alta velocidade, usou o freio dianteiro e perdeu o controle do veículo.

Em decorrência disso, o rapaz acabou colidindo com um carro que também estava aguardando para passar pela sinalização.

Equipe do Corpo de Bombeiros precisou ser acionada para prestar os primeiros socorros e levar o dono da moto para receber atendimento médico no Hospital Municipal Jamel Cecílio. Ele sofreu alguns ferimentos, mas estava consciente e orientado.

A moto foi entregue aos cuidados da esposa do jovem. Já o motorista do carro foi liberado no local.