Anápolis já tem 45.757 casos de Covid-19, confirma Semusa

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) confirmou neste sábado (17) que Anápolis já tem 45.757 casos de Covid-19.

De acordo com a pasta, nas últimas 24h foram registrados 101 novos – sendo 59 em moradoras do sexo feminino, de 01 a 85 anos, e 43 em moradores do sexo masculino, de 05 a 67.

A Semusa também informou que um homem, de 74 anos, e duas mulheres, de 61 e 71, também faleceram no período e o que número de óbitos ultrapassou 1.420.

Por outro lado, chega a 42.783 o número de pacientes recuperados e a cerca de 1.200 o de isolamento domiciliar e internados.

Na rede municipal de saúde, a ocupação de leitos de enfermaria e UTI segue na casa dos 55%. Com este percentual, Anápolis segue grau leve da matriz de risco para Covid-19.