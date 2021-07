Frente fria chega a Goiás e esses serão os efeitos em Anápolis nos próximos dias

Os amantes do frio em Anápolis podem ganhar uma razão para comemorar muito em breve.

Isso porque é esperado que Goiás seja coberto por uma frente fria, abaixando assim as temperaturas de diversos locais.

Segundo o The Weather Channel, a plataforma meteorológica mais utilizada no mundo, a mínima esperada para essa semana em Anápolis é de 13ºC.

Já as máximas não deverão ultrapassar os 29ºC em nenhum momento.

A baixa na umidade relativa do ar deve finalmente ganhar uma “respirada”.

Ainda de acordo com a plataforma especializada nas previsões, a expectativa é que as taxas de umidade voltem a subir, se aproximando da casa dos 60 e 70%.

Nos últimos dias, a cidade chegou a registrar medições na casa dos 30%, o que é muito crítico para a saúde.

O que as novidades não poderão mudar, no entanto, são as chances reais de chuva durante julho no município.

Seguindo o costume, a previsão aponta que as chances de precipitação seguem praticamente nulas.