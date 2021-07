Mais seis homens e duas mulheres têm a morte por Covid-19 confirmada em Anápolis

Mais seis homens e duas mulheres tiveram a morte por Covid-19 confirmada em Anápolis, informou a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) nesta segunda-feira (19).

De acordo com a pasta, as vítimas foram seis homens, de 31, 36, 47, 61, 54 e 72 anos, e duas mulheres, de 27 e 102, que perderam a vida entre sábado e hoje. Todos foram reportados neste boletim do final da tarde.

Nas últimas 24h foram confirmados 128 casos e o acumulado subiu para 45.972. Desse montante, 42.904 se referem a pacientes que já receberam alta e são considerados curados.

Por outro lado, cerca 1.200 infectados ainda estão em isolamento domiciliar ou internados em tratamento contra a Covid-19.

Segundo a Semusa, a ocupação de leitos de enfermaria e UTI está na casa dos 60% – garantindo que a cidade permaneça no grau leve da matriz de risco.