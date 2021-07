Inscrições abertas para a tradicional Minimaratona de Anápolis

Estão abertas as inscrições para Minimaratona de Anápolis. Interrompida em 2020 pela pandemia, o tradicional evento ganha uma edição especial neste ano.

“Devido ao momento que estamos vivendo, iremos realizar a Minimaratona em um formato que possibilita que a pessoa participe na hora que ela quiser e sem gerar aglomerações”, explica Erivelson Borges, diretor de Esportes.

“A expectativa é muito grande, visto que é um formato alternativo, usando nossos parques e sabendo também que Anápolis tem um grande público de corrida que já estava com saudades”, completa.

As inscrições podem ser feitas até nesta sexta-feira (22) pelo site corrida.anapolis.go.gov.br. A Minimaratona faz parte das comemorações do aniversário de 114 anos.

Segundo Erivelson, as vagas são limitados e os participantes têm entre os dias 24 e 29 de julho para percorrer um dos quatro percursos.

Parque JK, Onofre Quinan, Parque da Jaiara e Parque Boa Vista foram escolhidos e o aplicativo Strava registrará a quilometragem de cada corredor.

Todos que completarem os percursos receberão medalhas. A entrega acontecerá no dia 31 de julho, dia do aniversário de Anápolis, no Ginásio Internacional Newton de Faria, em formato drive-thru, das 08h às 12h.

Para mais informações, consulte o regulamento.