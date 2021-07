Empresário anapolino dá detalhes sobre a história de sucesso da Clínica Popular da Saúde

Inspiração, excelência e referência. Essas são as principais características da Clínica Popular da Saúde, que foi inaugurada em Anápolis há mais de 04 anos para ofertar atendimentos de qualidade com preços acessíveis.

Neste período, além de conquistar a população anapolina, a clínica passou por expansão, abriu a segunda unidade e atua para ofertar cada vez mais especialidades médicas e exames.

Para falar sobre esse desenvolvimento tão positivo, a reportagem entrevistou o empresário Fábio Bastos, que é o sócio responsável pela comunicação da clínica.

Confira a entrevista na íntegra

Como a Clínica conseguiu se tornar referência no segmento na cidade de Anápolis e região?

Fábio Bastos: Trabalhamos com muito respeito aos nossos pacientes, investindo em tecnologia e gestão para buscar oferecer a melhor experiência para as pessoas. Hoje temos uma ampla estrutura, oferecendo mais de 4 mil tipos de exames e mais de 20 especialidades médicas. O paciente consegue fazer quase tudo aqui.

Quais os principais diferenciais da clínica?

Fábio Bastos: Contamos com duas unidades, uma no Bairro Jundiaí e outra na Vila Jaiara. Temos uma equipe com mais de 80 médicos. Somos a única clínica popular a oferecer o exame de ultrassonografia de segunda a sexta no período matutino e vespertino e sábado pela manhã. Contamos com coleta laboratorial o dia todo. Fomos pioneiros na implantação dos exames de endoscopia e colonoscopia no caráter popular.

A clínica estruturou neste ano o Departamento de Cardiologia, como funciona?

Fábio Bastos: Nós realizamos investimentos para aprimorar os nossos serviços de cardiologia, oferecendo atendimento diário na especialidade e ofertando os principais exames básicos para diagnóstico cardiológico. Hoje dispomos de ecocardiograma de segunda a sexta, teste ergométrico, mapa, holter e eletrocardiograma com preços acessíveis.

Foi feito algo semelhante na área de ginecologia?

Fábio Bastos: Sim, temos atendimento diário na especialidade, com suporte imediato para exames complementares. Reestruturamos também os nossos atendimentos de pré-natal. Nos dedicamos todos os dias para levar mais informação, cuidado e tratamento para as patologias relacionadas à saúde da mulher.

Teremos mais novidades para o segundo semestre?

Fábio Bastos: Sim! Além da implantação recente dos exames neurológicos (eletroencefalograma e eletroneuromiografia) e da espirometria, traremos mais novidades para nossos pacientes com a aquisição de novos equipamentos. Posso adiantar também, que até dezembro, ampliaremos fisicamente nossa rede de atendimento. Ainda não posso dar detalhes, mas garanto que trarei em primeira mão para todos que acompanham o Portal 6.