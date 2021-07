O novo Bolsa Família terá aumento no valor do pagamento e outros benefícios inéditos. O texto de reestruturação dos programas sociais do Governo Federal está em estágio avançado.

“Queremos apresentar até o início de agosto, através de uma Medida Provisória que vai fortalecer e ampliar o número de beneficiários”, anunciou o ministro da Cidadania, João Roma.

“[O objetivo é tornar] os benefícios não só uma rede de segurança para os mais vulneráveis, mas uma ferramenta de qualidade de vida”, complementou.

O novo Bolsa Família terá um reajuste de 50% do valor, passando para R$ 300. “Mas pode ser maior”, afirmou João Roma.

“Primeiro vamos finalizar a reformulação”, frisou o ministro, destacando que o programa também vai incluir mais famílias que atualmente não recebem o auxílio mensal.

A previsão é de que o novo Bolsa Família comece a ser pago a partir de novembro e atenda um público de 17 milhões de famílias.

Segundo João Roma, o Bolsa Família atende atualmente 14 milhões e a reformulação vem com outros benefícios inéditos

“Quero incluir o programa de aquisição de alimentos, do microcrédito, em um programa social único”, adiantou o titular do Ministério da Cidadania.