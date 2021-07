Abrigo de Anápolis busca doações para continuar cuidando de idosos vítimas de abandono e violência

Localizado no setor Industrial Munir Calixto, atrás do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), o Abrigo Monte Sinai é responsável por acolher idosos que vivem em situação de abandono e extrema violência doméstica.

E desde o ano passado, uma grande força-tarefa foi iniciada no local para dar melhores condições de vida para os moradores. Isso porque as instalações precárias não eram adequadas para ofertar a todos os cuidados necessários.

Uma primeira campanha foi realizada exclusivamente para a reforma da ala masculina. Agora, a instituição precisa de ajuda para que as idosas também tenham um local confortável para viver e dormir.

“Os homens foram transferidos para a ala nova, que é muito boa. Mas as mulheres também querem uma parte nova para elas. Então eu queria prestar contas para todos que ajudaram e doaram nas campanhas passadas e pedir ajuda mais uma vez”, disse Manoel Vanderic, responsável pela Delegacia do Idoso, ao Portal 6.

“O Ministério Público encaminhou 1/4 da verba para o abrigo, o resto foi tudo doação. Ficou pronto e eu queria mostrar como ficou bom. Agora estamos começando outra campanha porque na segunda-feira (02) vamos iniciar a reforma da ala feminina, que está uma ruína”, explicou.

Segundo Vanderic, atualmente há 28 internos no abrigo. Com a reforma do espaço para mulheres, o atendimento geral poderá ser ampliado para receber até 40.

Nesta primeira etapa de obras, a instituição busca doações de tijolo, cimento, areia fina, areia grossa e brita zero.

Financeiramente, também é possível ajudar por meio de transferência bancária na Caixa Econômica Federal. A agência é 2289, a conta 00004461-2 e a operação 003.

Mais informações sobre a reforma e doações podem ser obtidas pelo telefone (62) 9 8140-4041.