Anápolis passa a ter livro que conta detalhadamente a história do município por etapas

Servidor público do estado, Claudiomir Gonçalves não nasceu em Anápolis, mas desde que passou a morar na cidade na década de 1990 se interessou pela história, desenvolvimento e cultura do município.

Aficionado em qualquer novidade que interfira na paisagem local, ele passou a produzir minunciosos ensaios de ruas, fachadas, edifícios, canteiros e jardins que podem ser vistos nas redes sociais a partir do perfil “Anápolis na Rede”.

O próprio Portal 6, com a gentil permissão dele, reproduz diversas imagens urbanas registradas por Claudiomir ao longo dos anos.

Tanta dedicação despertou no profissional o desejo de publicar uma série de livros sobre a história do município. A ideia, que pode ser vista no primeiro volume intitulado “Anápolis no fluir dos anos”, conta detalhadamente com fatos, fotos e ilustrações o nascedouro da cidade e para no ano de 1951.

Outras cinco edições com as demais etapas estão a caminho e serão lançadas anualmente ao longo desta década.

Não é um livro com pretenções acadêmicas, embora seja rico em informações, mas é muito útil a estudantes, professores, concurseiros e qualquer pessoa interessada em saber mais sobre a segunda maior economia de Goiás.

Devido aos custos altos de impressão, Claudiomir optou por dispobinilizar o livro em formato de e-book.

Interessados em adquirir a obra devem contatar o autor pelo e-mail por e-mail: [email protected] ou diretamente no WhatsApp: (62) 99123-6264. Leitores do Portal 6 têm um especial desconto.