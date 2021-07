SES autoriza volta às aulas com até 50% dos alunos em sala de aula

Nota técnica da Secretaria de Estado da Saúde (SES) autoriza a ampliação de 30% para 50% do número de alunos em regime presencial nas instituições de ensino em Goiás. A decisão abrange todos os níveis educacionais.

De acordo com o documento, para além do rigoroso cumprimento dos protocolos de biossegurança, as instituições de ensino deverão assegurar o distanciamento de, no mínimo, 1 metro de raio entre os alunos e de 2 metros entre o professor e o aluno nas salas de aula.

A nota técnica estabelece, também, que a ampliação do número de estudantes nas atividades presenciais somente poderá ocorrer nas unidades de ensino que cumprirem o conjunto de medidas necessárias para a segurança em saúde estabelecidas para o enfrentamento da pandemia de coronavírus. Esta ampliação poderá ser implementada de forma gradual, por deliberação de cada instituição.

A rede pública estadual de ensino retomará as aulas presenciais no próximo dia 02 de agosto, no início do segundo semestre, em regime híbrido, combinando atividades presenciais e remotas, e com a adoção de rodízio de turma de alunos com vistas a que todos sejam atendidos nas aulas presenciais. Já a rede municipal volta no dia 09 em Anápolis.