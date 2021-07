Neste 31 de julho, minha terra natal, a querida Anápolis, completa 114 anos. Tenho orgulho de ser anapolino e sempre acreditei no potencial desta cidade a que tanto amamos.

Por isso, não há melhor presente do que garantir o futuro e o desenvolvimento da nossa terra e da nossa gente.

Anápolis se torna um dos municípios mais modernos do País, e grandes passos foram dados para elevar o nome da cidade e melhorar a qualidade de vida de todos.

Lançamos, neste mês de julho, o Centro de Excelência de Tecnologia Ferroviária, uma obra inédita, a única na América Latina, que indiscutivelmente será um grande polo de inovação logística.

Também garantimos que uma área de mais de 175 hectares da Plataforma Logística Multimodal de Anápolis permanecesse à disposição do Distrito Agroindustrial do município. Um espaço que corresponde a mais de 200 campos de futebol e que será totalmente utilizado para a instalação de mais indústrias.

Está sendo instalada, ainda, uma Agência Empresarial dos Correios, dentro do Daia. A estrutura, com mais de 1.100 metros quadrados de área construída, possibilitará grande capacidade de movimentação de mercadorias. Será a segunda unidade dos Correios no país localizada dentro de um Distrito Agroindustrial.

Tudo isso gera emprego, renda e abre oportunidades de trabalho a profissionais dos mais diversos setores. A expectativa é de que, nos próximos 30 anos, mais de R$ 60 bilhões sejam investidos no município.

Muito me orgulho ao falar que nasci em Anápolis, e desejo muita prosperidade e um futuro repleto de realizações a cada cidadão que escolheu nossa cidade para morar.

Feliz aniversário, minha querida Anápolis!

Ronaldo Caiado é governador de Goiás. Siga-o no Instagram.