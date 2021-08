Arrecadação de alimentos no Arraiana Live superou custos do evento, afirma Prefeitura

Fazer entretenimento, mostrar as potencialidades de Anápolis e ainda arrecadar mais de 300 toneladas de alimentos que ajudarão quem precisa neste momento de pandemia.

Este foi o Arraiana Live, evento que encerrou as comemorações dos 114 anos da cidade.

Na primeira edição, em 2018, mais de 70 toneladas de alimentos e produtos de higienes foram arrecadados. Na segunda, as doações ultrapassaram 80 toneladas.

Agora, no Arraiana Live, a Prefeitura recebeu mais de 300 toneladas. Uma arrecadação com valor de mercado aproximado em R$2 milhões, mais que o dobro do custo do evento, que contou com a participação de artistas como Maiara e Maraísa, Israel e Rodolfo, Tierry e Kleo Dibah.

Ao final da transmissão, os canais oficiais dos artistas no YouTube apresentavam a marca de 1,3 milhão de visualizações.

A apresentação do evento ficou por conta do locutor de rodeio Cuiabano Lima e do anapolino Caio Afiune. Já no início da live, os apresentadores lançaram a meta de atingir 100 toneladas de alimentos arrecadados, para superar as doações da última edição de 2019. Em menos de 1h a meta foi batida, levando os dois a lançarem uma nova meta, agora de 200 toneladas. Para a surpresa de todos, o Arraiana Live, que durou mais de 4h, chegou a marca de exatas 307 toneladas.

O Arraiana contou com doações de pessoas físicas, através de um QR Code na tela da live e, principalmente, de grandes doações feitas por empresas e empresários da cidade. A todo momento, os apresentadores anunciavam a chegada de vultuosas doações, destacando o potencial econômico da cidade e o caráter social das empresas anapolinas.

“O Arraiana Live coroa um aniversário da cidade que foi comemorado com obras e ações pelos quatro cantos da cidade, mas sem deixar de lado também as questões sociais”, destacou o prefeito Roberto Naves (PP).