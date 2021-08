Nova função no Instagram facilitará a vida de quem quer mostrar que está namorando

Uma nova função no Instagram promete facilitar a vida de quem quer mostrar que está namorando. A rede social vai permitir duas contas postando a mesma coisa ao mesmo tempo.

Isso significa que as fotos de casais, por exemplo, ficarão disponíveis nos dois feeds. E quem curtir, automaticamente curte em ambos perfis.

O recurso está em fase de testes e foi liberado apenas para alguns usuários. Mas ele já tem nome: Collab. Pelo Twitter, Vishal Shah, chefe de produto do Instagram, deu mais detalhes.

“Colaborar é uma grande parte de como as pessoas se conectam no Instagram. Para tornar isso mais fácil, estamos testando uma nova maneira de as pessoas serem coautoras de publicações e carretéis de feed“.

Criadores de conteúdo também devem se beneficiar com o recurso, uma vez que ficará mais fácil para os parceiros aparecerem nas publicações.

Um internauta fez um tuíte mostrando como a nova função será executada na prática e viralizou com a postagem. Confira: