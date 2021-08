Caiado retorna a Anápolis nesta terça (03) para inaugurar obra de reforço no abastecimento de água

O governador Ronaldo Caiado (DEM) tem, mais uma vez, um compromisso em Anápolis marcado na agenda.

No último dia 27, o chefe do Executivo Estadual esteve presente no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) para sancionar o projeto de Lei que possibilita a expansão do polo industrial.

Na ocasião, Caiado já havia aproveitado a oportunidade para comentar sobre a preocupação acerca da possível falta de água em Anápolis.

E é justamente este tema que o traz novamente para solo anapolino, na manhã desta terça-feira (03).

Às 09h, o governador participará da inauguração da Estação de Tratamento de Água (ETA) Compacta que, segundo a Saneago, contribuirá para o abastecimento do município durante o período de estiagem, que perdurará até novembro.

O valor do investimento gira em torno de R$ 14,2 milhões e é a maior aposta da autarquia para enfrentar o período sem chuvas.

A cerimônia será realizada na Regional da Saneago, localizada no bairro Jardim das Américas, onde também serão outras melhorias operacionais.