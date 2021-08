O pugilista Abner Teixeira, 26, conquistou a medalha de bronze no boxe nos Jogos de Tóquio na manhã desta terça-feira (3). O brasileiro perdeu a semifinal para o cubano Julio La Cruz, 31, na categoria peso pesado (entre 81 quilos e 91 quilos).

Abner pisou no ringue com o bronze garantido -no boxe não há disputa pelo terceiro lugar. Os dois semifinalistas derrotados ficam com o bronze.

O brasileiro, porém, sonhava ir à decisão da medalha de ouro. A missão de Abner era bem complicada diante do experiente cubano Cruz, campeão olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro-2016.

No primeiro round, os dois pugilistas acertaram bons golpes, mas La Cruz foi quem se sobressaiu no fim. No segundo e, principalmente, no terceiro round, o cubano teve volume maior de golpes.