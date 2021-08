Anápolis já tem mais da metade da população vacinada com a primeira dose

Nesta sexta-feira (06), Anápolis bateu a marca de mais da metade população de 391.772 habitantes vacinada com a primeira dose.

Foram 268.838 imunizantes aplicados, sendo 198.429 em primeira dose ou dose única totalizando 50,7%. Além disso, 70.409 pessoas já receberam a segunda dose (17,9% da população).

Os números foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), que detalhou em Anápolis doses de vacinas não ficam estocadas.

Com a aplicação de todas as vacinas disponíveis para primeira dose, a previsão é de que, com a chegada de novas remessas por parte neste fim de semana, a vacinação retorne na segunda-feira (09).

Atualmente, Anápolis está vacinando pessoas com idade igual ou superior a 30 anos, com comorbidades e deficiência, trabalhadores da educação e da saúde, idosos, gestantes e puérperas.

“A aplicação da segunda dose para quem já está na data indicada no cartão de vacina continua regularmente”, alertou a Semusa.

O cadastro segue aberto para pessoas com idade igual ou superior a 18 anos pelo site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar.