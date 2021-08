Mais um grave acidente termina em morte na BR-153, entre Jaraguá e Anápolis

Mais um grave acidente de trânsito foi registrado no final da noite deste domingo (08), no Km 383 da BR-153, entre os municípios de Jaraguá e Anápolis.

As informações preliminares dão conta apenas de que três carros de passeio colidiram na rodovia. A dinâmica de como tudo aconteceu ainda deverá ser apurada pela Polícia Civil.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) tiveram de ser acionadas às pressas para ajudar nos primeiros socorros e a pista precisou ser parcialmente interditada.

O condutor de um dos veículos, identificado como Wender Franklin Costa Santos, de 31 anos, chegou a ser encaminhado ao Hospital Estadual de Jaraguá Sandino de Amorim (HEJA), mas morreu durante a madrugada desta segunda (09).

O Portal 6 apurou que a vítima fatal era natural de Anápolis. Os veículos, porém, seriam de Aparecida de Goiânia, Goianésia e Brasília.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para saber se os outros envolvidos também precisaram ser hospitalizados e aguarda um retorno.

Em tempo

Esse foi o segundo acidente de grandes proporções registrado no final de semana na mesma via. No sábado (08), uma outra colisão já havia terminado em fatalidade.

Na ocasião, Luciano dos Santos Martins, de 39 anos, estava conduzindo um Fiat Siena quando se chocou com um Chevrolet Celta. A pancada foi tão forte que ele morreu na hora.

Segundo a PRF, o homem estava atrás de um caminhão quando tentou fazer uma ultrapassagem e bateu de frente com o outro veículo, que tinha três ocupantes.

As vítimas foram encaminhadas para o HEJA. Lá, uma idosa, de 78 anos, também não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado pela equipe médica.