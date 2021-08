MPF abre inscrições de novo processo seletivo de estágio com vagas para Anápolis

O Ministério Público Federal (MPF) inicia nesta segunda-feira (09) o período de inscrições para o processo seletivo de formação de cadastro reserva para estagiários de nível superior.

O objetivo do certamente, conforme o edital, é atender a demanda demanda da Procuradoria da República no Estado de Goiás e das

Procuradorias da República nos municípios de Anápolis, Luziânia e Rio Verde.

Exclusivamente para Anápolis, as vagas são para estudantes que estejam fazendo graduação em Direito ou Administração. Em outros municípios, há também oportunidade para alunos de Biblioteconomia e Jornalismo.

Os interessados, antes da inscrição, devem acessar o edital para confirmar que todos os requisitos exigidos estão sendo devidamente atendidos.

Na área de Direito, os estudantes terão de passar por provas objetiva e discursa, em um ambiente virtual. Para as outras graduações, a seleção ocorrerá por aferição das médias aritméticas da nota do Índice de Rendimento Escolar dos candidatos e a nota da instituição de ensino no ENADE.

Os estagiários terão carga horária de 20h semanais, sendo 4h por dia, e receberão bolsa auxílio de R$ 850, vale transporte de R$ 7 por dia, concessão de seguro contra acidentes pessoais e certificado de realização de estágio.

Gratuitas, as inscrições devem ser feitas até o próximo dia 19 de agosto, no site do próprio MPF. Haverá reserva de vagas para negros e pessoas com deficiências.