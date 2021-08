Cantor sertanejo abre o jogo sobre ‘aquilo’ com prostitutas e encontro secreto com Juliette

Luan Santana resolveu abrir o jogo sobre a sua vida pessoal durante sua participação no podcast No Flow. Além de revelar as aventuras com garotas de programa, o cantor sertanejo também falou sobre o encontro secreto que teve com Juliette Freire, a campeã do BBB 21.

“Já fui a algumas maneiras e outras muito ruins”, confessou sobre as casas de prostituição. “Meu sonho é ir a uma muito ruim só para ficar olhando. Mas, na maioria das vezes, acontece de não quererem que eu pague por eu ser o Luan Santana”, revelou sobre ‘aquilo’ com prostitutas.

Com relação a polêmica envolvendo o clipe de ‘Morena’, o qual Juliette foi convidada a participar e depois atrás, Luan Santana diz que entende o lado da advogada e maquiadora paraibana.

“Ela tinha outros planos e projetos, mas a gente já se encontrou pessoalmente, sim. Ela é muito gente boa e talentosa”, elogiou. Questionado se ficaria com a milionária, o cantor sertanejo apenas deu um sorriso.

Hoje com 30 anos, Luan Santana também fez um balanço sobre os 14 anos de carreira. Além de uma legião de fãs e sucessos diversos, o artista acabou recebendo uma fama de jovem comportado – que perdura até hoje.

“As pessoas têm uma imagem de mim … Para muitas pessoas, eu não falo palavrão, eu não bebo. Eu faço essas coisas”, admitiu.