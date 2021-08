Mulher provoca acidente e é levada ferida para hospital de Anápolis

A madrugada desta quarta-feira (11) foi de acidente na Avenida Brasil Sul, na altura do Polocentro, nas proximidades do Case de Anápolis.

Tudo quando aconteceu quando um jovem, de 26 anos, trafegava pela via com um Ford KA e foi atingido na traseira por uma Honda Biz que estaria em alta velocidade.

Era uma mulher de 37 anos que estava pilotando a motocicleta. Com o impacto da batida, ela caiu e começou a apresentar sangramento na boca e no nariz.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) teve de ser acionada e, depois dos primeiros socorros, a motociclista foi levada para o Hospital Municipal Jamel Cecílio para passar por avaliação médica.

Policiais militares também foram chamados e encontraram no compartimento da Biz latas abertas e lacradas de cerveja.

Consciente, a mulher confirmou que havia ingerido bebidas alcoólicas antes de assumir a direção, mas não se lembrava de como tinha caído.

A irmã dela esteve na cena no acidente e se comprometeu a pagar pelos danos causados pela irmã no veículo do jovem.

A condutora da moto precisou ficar internada, mas deverá responder à Justiça por direção sob efeito de álcool.