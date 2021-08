Olimpia x Flamengo – Escalações e onde assistir ao vivo

Após ser goleado pelo Internacional no Maracanã por 4 a 0 no último domingo (08), o Flamengo volta as atenções para a Copa Libertadores.

Nesta quarta-feira (11), o Rubro-Negro enfrenta o Olímpia (Paraguai) fora de casa pelo jogo de ida das quartas de final da competição internacional.

Titular absoluto, Rodrigo Caio desfalca a equipe mais uma vez por conta de uma lesão muscular. Pedro também será outra ausência importante. O centroavante sofreu uma entorne no tornozelo e ficou fazendo trabalho de recuperação no Rio de Janeiro.

Escalações

A provável equipe de Renato Gaúcho que entrará em campo na noite de hoje deve ser: Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Arão, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Já o Olimpía deve ir com Aguilar; Salazar, Salcedo, Ortiz e Torres; Ramón Sosa, Edgardo Orzusa, Brian Ojeda e Derlis González; Walter González e Roque Santa Cruz. O técnico é o Sergio Orteman.

Apita a partida o argentino Fernando Rapallini. Na cabine do VAR, quem comanda é Mauro Vigliano, também argentino.

O jogo terá transmissão ao vivo pelo canal fechado Fox Sports e pelo Facebook Watch.