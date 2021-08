Prefeitura divulga a lista das 18 importantes ruas e avenidas de Anápolis que receberão melhorias

A Prefeitura de Anápolis anunciou que deu o início ao serviço de melhorias e recapeamento em 18 importantes ruas e avenidas.

“Por conta das extensões das vias, as obras envolvem 15 bairros. Ao todo, são 14 quilômetros de área. O valor do investimento é de R$ 4,6 milhões e o prazo de execução é de 210 dias”, informou.

Segundo a Administração Municipal, o serviço será semelhante ao que foi realizado na Avenida Pedro Ludovico, importante via de acesso à entrada da cidade, e na Avenida Ana Jacinta, localizada na Vila Santa Maria de Nazareth.

“Ao fazer o recapeamento em vias tão importantes em microrregiões de ligações de bairros ou mesmo de pontos comerciais, estamos dando mais qualidade de vida à população, fluidez no trânsito e maior tempo de vida para o asfalto”, destacou o prefeito Roberto Naves (PP).

Confira a lista:

• Avenida Joaquim Carrijo – Vila Fabril

• Avenida Matadouro Industrial – Vila Fabril

• Rua Dona Amélia Morais e Almeida – Bairro São José

• Rua Silvânia – Vila Jaiara/Anexo Itamaraty

• Rua do Estado – Vila Jaiara

• Rua Londrina – Vila Jaiara

• Avenida Souzânia – Residencial Palmeiras/Nova Vila Jaiara/Adriana Parque/Jandaia

• Avenida Patrícia – Adriana Parque

• Rua Alessandra – Adriana Parque

• Avenida Marechal Gouvêia – Vila Jaiara

• Avenida 25 – Residencial das Flores

• Avenida do Estado – Jardim dos Ipês/Recanto do Sol/Vila Norte/Residencial das Flores

• Avenida Perimetral – Parque Residencial das Flores/Vila Norte

• Rua Professora Idalina Mazzitelli j- Jardim das Américas 3ª etapa

• Rua Almiro de Amorim – Residencial Araguaia

• Avenida João Florentino – Residencial Araguaia

• Avenida Sócrates Mardochen Diniz – Jardim Gonçalves/Bairro Santo André

• Rua Cruzeiro do Sul – Jardim Alvorada