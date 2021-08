Centro de Excelência em Tecnologia Ferroviária de Anápolis já está sendo estruturado

O Centro de Excelência em Tecnologia Ferroviária (CETF) já está sendo estruturado no Centro de Convenções de Anápolis.

Representantes das secretarias de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) e Governadoria (SGG), Ministério da Infraestrutura, universidades Federal (UFG) e Estadual de Goiás (UEG), institutos Militar do Exército (IME) e Federal de Goiás (IFG) e a Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (Abifer) se reuniram na quarta-feira (11) para discutir o projeto.

As instituições de ensino parceiras vão constituir grupos de trabalho com especialistas em temas como transporte, ferrovias, engenharia e logística para trabalhar com Ministério da Infraestrutura, que assinou Memorando de Entendimento (MoU) com o Governo de Goiás para a instalação do CETF em Anápolis.

O Centro de Excelência em Tecnologia Ferroviária será uma unidade referência de testes acelerados e de padronização de tecnologia ferroviária, com o desenvolvimento de pesquisas e a realização de treinamentos. No local, projetos de inovação no sistema de transportes ferroviários serão concebidos, prototipados e testados.

A previsão é que o CETF comece a funcionar ainda em 2021. O Centro foi edificado às margens da BR-060 e está localizado próximo ao Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) e à Ferrovia Norte-Sul.