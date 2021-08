Enel se manifesta após funcionário morrer eletrocutado em subestação de energia

Um trágico acidente de trabalho terminou com a morte de um funcionário da Enel Goiás, na manhã desta quinta-feira (12), na Subestação Atlântico, em Goiânia.

A vítima foi identificada como Edivânio Aparecido Pereira, de 48 anos, que estava realizando um procedimento de medição quando sofreu um forte choque elétrico.

Em nota, a Enel afirmou que toda a subestação foi desligada imediatamente para tentar salvar o trabalhador.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas às pressas para ir ao local e os militares realizaram manobras de reanimação por mais de 30 minutos.

Apesar de todo o esforço, Edivânio não reagiu e o óbito foi confirmado. Ele já trabalhava na empresa há quase 20 anos.

Ainda na nota, a Enel lamentou o ocorrido, prestou condolências aos familiares e amigos e se colocou à disposição para “prestar todo o apoio necessário”.

Por conta do desligamento na subestação durante o socorro do funcionário, vários bairros da capital foram afetados pela falta de energia elétrica. O serviço, de acordo com a companhia, já foi totalmente restabelecimento.

Veja a nota da Enel na íntegra