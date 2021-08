Silvio Santos, 90, foi internado em um hospital de São Paulo nesta sexta-feira (13). Ele recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19 e está sendo monitorado.

“Nosso pai está clinicamente bem”, diz nota assinada pelas filhas. “Daquele jeito que a gente ama… Brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo o ambiente. Mas testou positivo para Covid e por conta da idade e necessidade de exames frequentes os médicos decidiram interná-lo.”

Silvio voltou a gravar no SBT no final de junho, após passar mais de um ano sem ir ao local. Primeiro, ele gravou o programa Roda a Roda Jequiti e depois retomou as atividades do Programa Silvio Santos.

O apresentador recebeu a segunda dose da vacina no dia 10 de março, em São Paulo. O apresentador havia recebido a primeira dose dia 10 de fevereiro, e o momento foi celebrado por suas filhas Rebeca e Patricia Abravanel.

“Alguém reconhece esse figura na fila da vacinação? Aquele ali com a camisa abotoada errado e pose de galã? Meu papaizão dando seu grito de liberdade!”, escreveu Patricia em suas redes sociais.

Na quinta-feira (12), uma suposta internação de Silvio já havia sido alvo de rumores. Porém, tanto o SBT quando a mulher de Silvio, Iris Abravanel, negaram a informação.