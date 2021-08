Com direito a show de César Menotti e Fabiano, festa de casamento tem aglomeração em Anápolis

Não é mistério nenhum que o povo goiano gosta bastante de apreciar música sertaneja, principalmente quando tem data comemorativa envolvida.

Porém, algumas pessoas podem ter exagerado na dose durante a celebração de uma festa de casamento em Anápolis.

Na comemoração, a renomada dupla César Menotti e Fabiano performou no palco bem próximo dos convidados, que se encontravam aglomerados ao pé do palanque.

O vídeo que mostra como foi esta apresentação repercutiu nas redes sociais e foi exibido pela TV Anhanguera nesta segunda-feira (16).

O que mais chama a atenção, além da proximidade dos espectadores, é a ausência de máscaras na grande maioria do público.

A assessoria dos cantores entrou em contato com a emissora e explicou que todos os convidados foram testados contra o vírus e que a comemoração já havia sido adiada por outras vezes, justamente por conta de medidas preventivas.

Os representantes da dupla ressaltaram ainda que o espetáculo foi realizado totalmente de acordo com as normas vigentes no município.