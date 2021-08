Rica e adorada, Jaiara completará 73 anos de história e tradição

Anápolis tem muito o que comemorar nesta semana, especialmente na região Norte do município.

Pois é lá que está localizada a Vila Jaiara, o bairro mais rico, populoso e, como defendem os moradores, também o mais amado da cidade.

O tradicionalíssimo setor completará 73 anos de história no próximo sábado (21), colecionando marcos históricos nas áreas de tecnologia, desenvolvimento e muita identificação com os locais, por diversas gerações.

História da Jaiara

O bairro foi fundado em 1948 por iniciativa do empresário Luiz Caiado de Godoy, que criou lá a primeira fábrica de tecidos de todo o estado de Goiás.

A escolha por trás do nome pode ser uma surpresa para muitos, pois inicialmente pensaríamos em alguma origem indígena, por conta da pronúncia.

Porém, a Jaiara ganhou este nome após a junção dos nomes dos dois filhos do empreendedor: Jairo e Yara.

Tanto é que, inicialmente, o setor era intitulado “Jayara”, semelhante ao próprio nome do estado, anteriormente chamado de “Goyaz”.

Com o avanço da língua portuguesa, os nomes acabaram sendo atualizados com esse toque de modernidade na troca do “y” pelo “i”.

Hoje em dia

Contudo, não foi só o nome que mudou com o passar do tempo. Na verdade, muito pelo contrário.

A Jaiara nunca parou de crescer desde a fundação, rapidamente se tornando uma referência e sede de diversas empresas importantes, ao ponto de superar até mesmo outros municípios.

E foi justamente esta vocação industrial que fomentou o rápido crescimento da área, que logo abrigou vários outros novos bairros ao redor.

Esse aglomerado deu origem à “Grande Jaiara”, que até hoje corresponde à grande parte da população anapolina.