Anápolis bate recorde de dias sem registros de assassinatos

Anápolis bateu o recorde de maior período sem o registro de algum assassinato na cidade no ano de 2021.

A informação foi confirmada com exclusividade ao Portal 6 pelo responsável do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), Wllisses Valentim.

O titular do órgão detalhou ainda que o último homicídio foi registrado no dia 26 de julho, há quase um mês.

A última vez que o município passou tanto tempo assim sem ocorrências do tipo foi no ano passado, justamente no auge do isolamento social por conta da pandemia da Covid-19.

Porém, até este mesmo momento do ano, Anápolis havia confirmado 41 mortes violentas em 2020.

No ano atual, este número caiu para 37, durante o mesmo espaço de tempo.