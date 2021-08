Câmera flagra momento em que casal joga corpo de homem no meio da rua em Goiás

Uma câmera de segurança flagrou um acontecimento absurdo, em plena luz do dia, no Jardim América, bairro da capital Goiânia.

No registro, um casal é visto tentando retirar um cadáver do porta-malas de um carro no meio da rua.

Primeiramente, um homem desce do veículo e sofre para conseguir mexer o corpo. O esforço foi tanto que chegou até a balançar o automóvel, que ameaçou descer rua abaixo.

Câmera flagra casal tirando cadáver de dentro do porta-malas de carro em Goiânia pic.twitter.com/YzLCBueH1H — Portal 6 (@portal6anapolis) August 20, 2021

Diante da dificuldade do parceiro, a mulher, que estava no passageiro, desce para ajudar na empreitada.

Juntos, eles largam o corpo na beira da calçada e fogem no carro.

Segundo o G1, a Polícia Militar (PM) localizou o carro e o local onde o assassinato aconteceu e, inclusive, já tem um suspeito em custódia.

A suspeita inicial é de que tenha sido um crime passional, motivado por ciúmes.

Contudo, o caso será investigado mais a fundo pela Polícia Civil, a fim de ser elucidado por completo.