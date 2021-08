Motociclista atingido por carro na Avenida Brasil Norte não resistiu aos ferimentos

O motociclista de 45 anos, que na tarde deste domingo (22) foi atingido por um Nissan Versa, na Avenida Brasil Norte, na altura do Cidade Universitária, não resistiu aos ferimentos.

Logo após o acidente, ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) com quadro de hemorragia interna.

No início da noite, a assessoria de imprensa da unidade confirmou o óbito ao Portal 6.

Como adiantado em reportagem anterior, a suspeita é que o automóvel tenha furado o sinal vermelho e batido na lateral da moto, que cruzava a avenida.

O motorista do carro, que permaneceu no local durante o socorro, nada sofreu. Uma jovem de idade não especificada estava no banco carona do veículo e teve um corte no rosto.

Ela foi levada para o Hospital Municipal Jamel Cecílio, na Vila Jussara, e não corre risco de morte.