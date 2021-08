Policiais sofrem grave acidente durante perseguição em Anápolis; três bandidos morrem

Duas viaturas da Polícia Militar (PM) colidiram durante uma perseguição policial na BR-060, em Anápolis, na noite desta segunda-feira (23).

O acidente ocorreu no sentido Goiânia, antes da praça de pedágio da Triunfo Concebra.

Três militares feridos foram encaminhados para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Os policiais levados à unidade estavam na viatura que trocava tiros com suspeitos quando uma caminhonete da Força Tática acabou colidindo na traseira do veículo.

O Corpo de Bombeiros e o do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados no local e confirmaram o óbito de três bandidos, que haviam disparado contra as equipes policiais.

O HEANA ainda não divulgou boletim médico dos pacientes, mas o Portal 6 apurou que dois dos militares estão em estado delicado com quadro de traumatismo cranioencefálico.