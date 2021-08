Saúde discutida dentro da escola em Anápolis

Na última semana foi aprovado projeto de nossa autoria que cria a Semana Municipal de Saúde na Escola, momento reservado para a discussão e o debate sobre políticas públicas e promoção de saúde.

A intersetorialidade das ações entre pastas é fundamental para a consolidação de ações eficazes onde profissionais de saúde poderão trabalhar na conscientização dos mais de 35 mil alunos da rede municipal de ensino em Anápolis.

Mais que dialogar é importante conscientizar sobre atenção primária e práticas preventivas como alimentação saudável, segurança alimentar, higiene e rotinas saudáveis, além de incentivar nossas crianças a praticar atividades físicas.

Vivemos um momento em que novos conceitos como qualidade de vida estão cada vez mais no centro do debate e nada mais justo que disseminar práticas saudáveis desde a primeira infância, evitando o avanço de doenças relacionadas aos hábitos da população.

Assim, o projeto visa contribuir para a longo prazo ampliar as práticas saudáveis no município, descongestionando os serviços de saúde e possibilitando a construção de uma cultura de saúde em todos os níveis.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.